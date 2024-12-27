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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi

Antalya'da yağışlı havanın ardından öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesini fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu, bazıları denizde yüzdü.

Bahriye Yıldırım  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Hava sıcaklığının 14 derece, deniz suyu sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, birkaç gündür görülen ve zaman zaman sağanağa dönüşen yağış etkisini yitirdi.

Öğle saatlerinde güneşin çıkmasını ve havanın ısınmasını fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'nde vakit geçirdi.

Kent sakinleri ve tatilcilerin bazıları sahilde güneşlendi, bazıları ise denize girdi.

Birçok kişi ise sahil bandında yürüyüş yaptı, oltayla balık tutmaya çalıştı.

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