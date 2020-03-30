Euro
7.25
Dolar
6.57
BIST 100
88,039.72
Altın
1,617.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Öztrak, açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

Antalya'da gönüllüler sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla yüz koruyucu siper üretiyor

Antalya'da bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına destek olabilmek için kendi imkanlarıyla 3D yazıcıyla "yüz koruyucu siper" üretiyor.

Ayşe Yıldız   | 30.03.2020
Antalya'da gönüllüler sağlık çalışanları için 3D yazıcıyla yüz koruyucu siper üretiyor Fotoğraf: Ayşe Yıldız /AA

Antalya

Antalya'da emekli hemşire Umut Araz'ın kurduğu Yardım Gönüllüleri Eğitim ve Proje Derneği, üyelerinin 3D yazıcılardan gönüllü ürettiği yüz koruyucu siperleri dezenfekte ederek kentteki farklı sağlık kuruluşlarına teslim ediyor.

Derneğin gönüllülerinden Mert Yoldaş, AA muhabirine, üç yıl önce hobi amaçlı evine kurduğu 3D yazıcıyı, sağlık çalışanlarına siperli maske üretmek için kullandığını söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde vatman olarak çalıştığını ifade eden Yoldaş, "Bir siperin yazıcıdan çıkışı 2,5-3 saati buluyor. Geceleri bile saatimi kurup kalkıyorum ve 3D yazıcıyı tekrar çalıştırıyorum. İki tane 3D yazıcım var. Günde en fazla 16 tane üretebiliyorum. Tamamen yardım etmek için bunu yapıyorum. Hasta olduğumuzda bize doktorlarımız bakacak, onların sağlığı her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

"Herkes elinden geleni yapmalı"

Dernek Başkanı Umut Araz da, Türkiye genelindeki hastanelerden çok talep olduğunu, ürettikleri siper maskeleri dezenfekte ettikten sonra sağlık çalışanlarına teslim ettiklerini aktardı.

Araz, "Bu süreçte büyük bir dayanışma göstermek zorundayız. İnanılmaz talep var. Sabahlara kadar 3D yazıcılarda aparat üretiliyor. Daha fazla üretebilmek için bir mühendisle görüştüm, bunun kalıbını üretecek. O zaman günde 2 bin siperli yüz koruyucu basabileceğiz. Bu tamamen gönüllü bir hareket." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hayırseverlerin desteğiyle hazırlanan 'Vefa' kolileri yola çıktı
Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Fatih Terim ile Yusuf Günay taburcu edildi

Benzer haberler

İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

İçişleri Bakanlığı: 18 ildeki 39 yerleşim yerinde karantina uygulanıyor

Tokyo Olimpiyatları 2021'de düzenlenecek

Bakan Kasapoğlu: Liglerin başlama zamanı Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın görüşleri ile ortaya çıkacak

Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası

Özel hastanelerin acil birimlerinde hastalardan ücret talep edildiği iddiası
Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi

Formula 1'de Mercedes koronavirüs hastaları için solunum cihazı geliştirdi
Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek

Fenerbahçe'den İstanbul Valiliğinin vefa kampanyasına destek