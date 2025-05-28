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Yaşam

Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya'da sıcak havayı değerlendirmek isteyen kent sakinleri ve turistler sahillerde vakit geçirdi.

Süleyman Elcin  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Antalya sahillerinde sıcak hava yoğunluğu

Antalya

Kentte hava 31, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 51'e ulaştı.

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Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Birçok tatilci sahilde güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da kamp sandalyelerinde kitap okuyarak vakit geçirdi.

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