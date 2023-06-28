Dolar
26.06
Euro
28.50
Altın
1,909.62
ETH/USDT
1,858.30
BTC/USDT
30,172.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı

Ankara'da kurban kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, bir araca zarar verdikten sonra yakalandı.

Yusuf Soykan Bal  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı Fotoğraf: Aytaç Ünal - AA

Ankara

Etimesgut ilçesindeki kesim alanına getirilen kurbanlık boğa, sahibinin tuttuğu ipinden kaçtı.

Kurbanın sahibi ve çevredekiler, pazar yerinde paniğe neden olan boğayı yakalamak için seferber oldu.

Çevredeki meraklı kalabalığa yönelen boğadan kaçanlar, araçların arkasına saklanarak kendini korudu.

Kaçan boğa, bir araca çarptıktan sonra çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı.

Kurbanını kestirmek için alan gelen Ayberk Saydam, yaşananları şöyle anlattı:

"Adam, kurbanı elinden kaçırınca üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Sağa sola koşmaya başladık. İki arabanın arasına girdikten sonra canımızı zor kurtardık. Üstüme koşması sırasında bayağı adrenalin yaşadım."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü

İranlı turistler Van esnafının bayram sevincini artırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da taksici esnafıyla bayramlaştı

Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki karakolda Mehmetçik, bayramı komutanlarıyla karşıladı

Gürcistan sınırının sıfır noktasındaki karakolda Mehmetçik, bayramı komutanlarıyla karşıladı
İzmir'deki hayvan pazarlarında kurban pazarlıkları devam ediyor

İzmir'deki hayvan pazarlarında kurban pazarlıkları devam ediyor
Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı

Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet