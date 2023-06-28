Ankara'da kurban pazarında kaçan boğa çevredekilere zor anlar yaşattı
Ankara'da kurban kesim alanında sahibinin elinden kaçan boğa, bir araca zarar verdikten sonra yakalandı.
Ankara
Etimesgut ilçesindeki kesim alanına getirilen kurbanlık boğa, sahibinin tuttuğu ipinden kaçtı.
Kurbanın sahibi ve çevredekiler, pazar yerinde paniğe neden olan boğayı yakalamak için seferber oldu.
Çevredeki meraklı kalabalığa yönelen boğadan kaçanlar, araçların arkasına saklanarak kendini korudu.
Kaçan boğa, bir araca çarptıktan sonra çevredekiler tarafından güçlükle yakalandı.
Kurbanını kestirmek için alan gelen Ayberk Saydam, yaşananları şöyle anlattı:
"Adam, kurbanı elinden kaçırınca üstümüze doğru koşmaya başladı. Biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Sağa sola koşmaya başladık. İki arabanın arasına girdikten sonra canımızı zor kurtardık. Üstüme koşması sırasında bayağı adrenalin yaşadım."
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