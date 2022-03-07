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Yaşam

ALO 183'e geçen yıl kadına yönelik hizmetler alanında 43 bin 421 başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen hizmetler kapsamında yer alan kadın, çocuk ve sosyal hizmetler danışma hattı "ALO 183"e geçen yıl toplam 987 bin başvuru yapıldığı, bunun 43 bin 421'inin kadınlara yönelik hizmetleri kapsadığı belirtildi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 07.03.2022
ALO 183'e geçen yıl kadına yönelik hizmetler alanında 43 bin 421 başvuru yapıldı

Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen hizmetler kapsamında yer alan kadın, çocuk ve sosyal hizmetler danışma hattı "ALO 183"e, geçen yıl toplam 987 bin başvuru yapıldığı, bunların 43 bin 421'inin kadınlara yönelik hizmetleri kapsadığı belirtildi.

ALO 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik hizmetlere ilişkin çağrılar üzerinden rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuluyor.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgiye göre, hatta geçen yıl, tüm erişim kanallarından toplam 987 bin başvuru yapıldı. Bunların 43 bin 421'i, kadınlara yönelik hizmetler alanında oldu.

Hatta gelen çağrıların tamamı değerlendirilerek konusuna göre, ALO 183 Destek Hattı hakkında bilgi, kadın hakları, çeyiz yardımı, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair 6284 sayılı Kanun hakkında bilgi, kadın istihdamı ve bakanlığın hizmetleri alanındaki sorularla ilgili gerekli rehberlik, danışmanlık ve yönlendirme yapıldı.

7 gün/24 saat ücretsiz hizmet

Özellikle şiddet ve istismara uğrayan kişilerin, acil durum çağrıları haricinde rehberlik ve danışmanlık hizmeti almak için en önemli çağrı merkezi olarak öne çıkan ALO 183 Sosyal Destek Hattı aracılığıyla 7 gün/24 saat ücretsiz hizmet veriliyor.

Arapça ve Kürtçe dillerinde de hizmet verilen hattın, kısa mesaj ile iletişim özelliği ve işitme engelli bireyler için görüntülü görüşme özelliği de bulunuyor.

Şiddet ve istismar başvuruları için "0 (sıfır)" tuşuyla önceliklendirme uygulaması da başlatılan ALO 183 hattına, Whatsapp /BİP uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.

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