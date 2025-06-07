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Yaşam

Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında tur teknesiyle gezintiye çıkan turistler, bir grup yunusun sürpriz gösterisiyle heyecan yaşadı.

Mert Cantürk  | 07.06.2025 - Güncelleme : 07.06.2025
Alanya'da tur teknesine eşlik eden yunuslar görüntülendi

Antalya

Tur teknesiyle denize açılan yerli ve yabancı bir grup turist, Alanya Kalesi açıklarında tekneye eşlik eden yunusları fark etti.

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Dakikalarca teknenin yanında yüzen, zaman zaman tekneyle yarışan yunusları turistler alkışlarla ve sevinçle izledi.

Yunusların keyifli gösterisi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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