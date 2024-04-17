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Yaşam

"AKM Çocuk Sanat Festivali" 20 Nisan'da başlayacak

Tiyatro oyunları, özel gösteriler, atölyeler, çizgi film gösterileri ve animasyonların yer aldığı, "AKM Çocuk Sanat Festivali" 20-23 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Özlem Limon  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
"AKM Çocuk Sanat Festivali" 20 Nisan'da başlayacak

İstanbul

Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) yapılan açıklamaya göre çocuklar, tavanından duvarına kadar her yeri boyanan büyük bir evi kendi hayal dünyalarına uygun renklendirecek, "Sen de Çal" köşesinde piyano çalma deneyimi yaşayacak ve yer piyanosunda yürüyerek kendi bestelerini oluşturabilecek.

Türk Telekom Açık Hava Sahnesinde kukla tiyatroları ve illüzyon gösterisi yapılacak. Çocuk alanında, palyaço eşliğinde yüz boyama ve balon katlama, lego duvarı, dijital karikatürist gibi birçok etkinlik çocukların beğenisine sunulacak.

Türkiye'nin ilk ve tek bebek, çocuk ve ailelerine yönelik klasik müzik topluluğu Baby Concerts, "Amerika'dan Avrupa'ya Yolculuk" adlı konseriyle canlı performans sergileyecek.

Kahve Konserlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel, çeşitli ulusal ve uluslararası piyano yarışmalarında ödüller kazanan, 2023'te ilk albümü "The Sense Of My Childhood"u yayınlayan Derin Çopur sahne alacak. Çopur, Johann Sebastian Bach, Frederic Chopin, Wolfgang Amadeus Mozart, Robert Schumann, Franz Liszt ve Sergei Rachmaninov'un eserlerini seslendirecek.

Çeşitli tiyatro gösterileri yapılacak

"The Beatles ve Külkedisi Müzikali", Devlet Halk Dansları Topluluğu ve amatör çocuk halk dansları grubunun katılımıyla "Tutar mısın Elimi" oyunları çocuklar için sahnelenecek.

AKM Çok Amaçlı Salonda, Danimarkalı yazar Andersen'in "Parmak Kız" adlı hikayesiyle "Alaeddin'in Sihirli Lambası'nı harmanlayarak uyarlanan "Sihirli Lamba" oyunu küçük sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

"Özgür Abi ile Masal Anlatalım", 6-11 yaş arası çocuklara interaktif tiyatro imkanı sunacak.

Çok sayıda atölye çalışması yapılacak

Çocuklar, AKM Çocuk Sanat Merkezinde, "Gölge Oyunu Tasviri Yapımı", "Kukla Yapım Atölyesi", "Çocuk Arkeologlar Kazıda", "Ahşap Oyuncak Yapımı Atölyesi", "Van Gogh ve Ayçiçekleri", "Çini Sanatı ile Tanışıyorum" başlıklı atölyelere katılabilecek.

Geri dönüşüm ve çevre farkındalığı konusunda ise "Lemi Abi Çocuk Kulübü" söyleşisi ile "23 Nisan Hatıra Kalemliği" art-craft projesi yapımı gerçekleşecek.

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