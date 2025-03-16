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Yaşam

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tüm illerde "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, Gazze'de yaşanan insani krizi gözler önüne seren fotoğraf ve görsellerin yer aldığı "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı.

Esra Ağaçyetiştiren  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları tüm illerde "Gazze'de Ramazan" sergisi açtı

Ankara

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Mart'ta tüm illerde açılan sergiyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına ve ramazanın manevi iklimine dikkat çekmenin amaçlandığını belirtti.

Gazze'nin yıllardır insanlık dışı bir abluka ve bombardıman altında olduğunu anımsatan İbiş, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda İsrail'in ateşkes kararıyla hepimiz sevince boğulmuştuk. Ama katil İsrail, alınan ateşkes kararına rağmen o günden bu yana 150 Filistinli kardeşimizi daha şehit etti. Bitmeyen bir zulümle ne yazık ki karşı karşıyayız. Ancak buna rağmen oradaki kardeşlerimiz, ramazanı bir umut mevsimi olarak karşılamaya, iftar sofralarını kurmaya ve sokaklarını süslemeye devam ediyor. Bizler de bu sergide yer alan karelerle onların sabırla, imanla ve dirençle yaşattıkları ramazan ruhunu buradan duyurmak için bir araya geldik."

"Zulme karşı sessiz kalmayacağız"

İbiş, Gençlik Kolları olarak daha önce gerçekleştirdikleri "Say Stop" eylemleriyle ulusal ve uluslararası arenada Filistin davasını gündeme taşıdıklarını belirterek, şimdi de 81 ilde açılan bu sergilerle Gazze'de yaşanan zulme karşı duyarlılığı artırdıklarını ve ramazanın manevi ikliminde Filistinlilerin yanında olduklarını ifade etti.

Adaletin, insan haklarının ve Filistin davasının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan İbiş, "Bu zulme karşı sessiz kalmayacağız, bir kez daha İsrail'in işgalci politikalarını kınıyor, tüm insanlığı Filistin halkının yanında durmaya çağırıyoruz. Bu mübarek ramazan ayında dualarımız Filistin, Gazze için." ifadelerini kullandı.

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