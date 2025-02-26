Dolar
36.45
Euro
38.32
Altın
2,918.34
ETH/USDT
2,466.20
BTC/USDT
88,530.00
BIST 100
9,485.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Abdukhakimov ile “Turizm Alanında Niyet Protokolü ve Eylem Planı İmza Töreni”ne katılıyor
logo
Yaşam

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, aile içerisinde sağlıklı dijital iletişim ortamı oluşturmak, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi" düzenlendiğini bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 26.02.2025 - Güncelleme : 26.02.2025
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, anne ve babaların, çocuklarını dijital dünyanın risk ve tehditlerinden koruyabilmeleri amacıyla yürütülen bilinçlendirme çalışmaları 81 ilde devam ediyor.

Bu çerçevede, Enstitü Sosyal işbirliğinde yürütülen "Aile Gelişim Programı" kapsamında "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi" düzenlendi.

Aile içerisinde sağlıklı dijital iletişim ortamı oluşturmak, toplumu, aileleri ve çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak amacıyla düzenlenen atölyede ebeveynlere, "Dijital Çağda Ebeveynlik", "Etkili İçerik Analizi", "Dijital Oyun Dünyası ve Çocuk" ile "Dijital Etik ve Netiket" olmak üzere 4 oturumda eğitimler verildi.

Çevrim içi video konferans aracılığıyla alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen eğitimlere, 81 ilden yaklaşık 1000 aile katıldı. Eğitim süresince anne babalara ön test ve son test uygulamaları da yapılarak, bilgi ve farkındalık seviyelerinin gelişimleri analiz edildi.

Bakanlık, yıl boyunca çocukların dijital dünyada güvende kalabilmesi için ebeveynlerin çocuklarıyla etkili iletişim kurması ve onlara rol model olmasına yönelik dijital farkındalık eğitimlerini yaygınlaştırmayı ve daha fazla aileyi bu eğitimlerle buluşturmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başsavcılık, İmamoğlu'nun "sahte diploma" soruşturması için üniversiteden bilgi istedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko, yarın Türkiye'ye geliyor
Birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor
THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri

Benzer haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Ebeveynler İçin Dijital Farkındalık Atölyesi"

Devlet korumasındaki çocukların kayıp olduğu iddiasına yalanlama

Kışın sokakta yaşayan kimsesizlerin barınma ve temel ihtiyaçları karşılanıyor

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 25. ve 50. yılını dolduran çiftler ziyaret edildi

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 25. ve 50. yılını dolduran çiftler ziyaret edildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara dijital dünyada rehber olacak "Benim Güvenli İnternetim" kitabını yayımladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara dijital dünyada rehber olacak "Benim Güvenli İnternetim" kitabını yayımladı
Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu

Huzurevi sakinleri patili dostları için "kedi huzurevi" kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet