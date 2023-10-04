Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan "rehber köpek Esmer" paylaşımı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 Ekim Dünya Hayvanlar Günü'nü, Bakanlıktan bir personelin rehber köpeği olan "Esmer"in fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak kutladı.
Ankara
Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Tanıştırayım, fahri personelimiz Esmer. Kendisi Bakanlıktan çalışma arkadaşımız Huri Hanım'ın rehber köpeği. Esmer, Türkiye'deki 8 rehber köpekten biri. Huri Hanım'a her gün işe gelip gitmesi ve sosyal hayata katılımı noktasında eşlik ediyor. Bugün de onun günü. 4 Ekim #HayvanlarıKorumaGünü kutlu olsun!"
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Tanıştırayım, fahri personelimiz Esmer :)— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) October 4, 2023
Kendisi Bakanlıktan çalışma arkadaşımız Huri Hanım’ın rehber köpeği. Esmer, Türkiye’deki 8 rehber köpekten biri. Huri Hanım’a her gün işe gelip gitmesi ve sosyal hayata katılımı noktasında eşlik ediyor.
Bugün de onun günü.
4 Ekim… pic.twitter.com/nN85AKMU1a