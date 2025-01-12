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Yaşam

Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı.

Abdullah Söylemez  | 12.01.2025 - Güncelleme : 12.01.2025
Ağrı'da tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi sisle kaplandı

Ağrı

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede oluşan sis İshak Paşa Sarayı'nı da kapladı. Tarihi yapının sis içerisinde kalmasıyla güzel manzara ortaya çıktı.

UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, cami, odalar, surlar, türbe, iç ve dış avlular, divan ile harem salonlarıyla yılın her mevsimi ziyaretçilerini ağırlıyor.

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