Dolar
11.50
Euro
13.03
Altın
1,811.30
ETH/USDT
4,096.40
BTC/USDT
51,443.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ağrı'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi

Ağrı'da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, kış koşullarında yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına mama dağıttı.

Abdullah Söylemez   | 27.12.2021
Ağrı'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı olarak çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önüne geçmek, vatandaşların bu konuda duyarlılığını artırmak amacıyla kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceyle ölçüldüğü kentte, sokak hayvanları için çalışma başlattı.

Harekete geçen HAYDİ polisleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarının yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından üzerine "HAYDİ" yazılı polis otomobili karlı yolları aşarak kentin farklı bölgelerindeki bu alanlara ulaştı. Dışarı çıkan ekipler, ayaklarıyla karı ezip açtıkları düz zemine sokak hayvanları için mama bıraktı.

Polisler, ayrıca şefkat gösterdikleri köpeklere zaman zaman kendi elleriyle de mama yedirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı
Almanya'da Kovid-19 vakalarının sayısı 7 milyonu geçti
Güney Kore'den Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı
AB'de 1 yılda nüfusun üçte ikisi Kovid-19'a karşı aşılandı

Benzer haberler

Ağrı'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi

Ağrı'da 'HAYDİ' polisleri sokak hayvanlarını mamayla besledi

Üniversite öğrencileri atık malzemeleri sokak hayvanları için kulübeye dönüştürdü

Başkentte sokak hayvanları için kermes düzenlendi

Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

Sivas'taki bakım ve rehabilite merkezi sahipsiz hayvanlara yuva oluyor

'Sokak köpekleri sürü halinde gezmeye başladıklarında tehlikeli oluyor'

'Sokak köpekleri sürü halinde gezmeye başladıklarında tehlikeli oluyor'
Bataklık arazi ıslah çalışmalarıyla 'sevimli dostlara' sıcak yuva oldu

Bataklık arazi ıslah çalışmalarıyla 'sevimli dostlara' sıcak yuva oldu