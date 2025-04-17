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Yaşam

Adıyaman'da don önleyici pervaneler, badem bahçesini zirai dondan korudu

Türkiye genelinde 12 Nisan'da etkili olan soğuk hava dalgası ve zirai don birçok ilde meyve bahçelerine zarar verirken, Adıyaman'da don önleyici pervaneler sayesinde yaklaşık 500 dekar badem bahçesi soğuktan etkilenmedi.

Orhan Pehlül  | 17.04.2025 - Güncelleme : 17.04.2025
Adıyaman'da don önleyici pervaneler, badem bahçesini zirai dondan korudu Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Çiftçi Fehmi Turanlı, yaklaşık 8 yıl önce Arılı köyünde bulunan yaklaşık 500 dekar badem bahçesine Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 7 don önleyici pervane kurdu.

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Yaklaşık 60 dekarlık alanı etkileyen her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmaya başlıyor.

Sistem, sıcak hava akımı oluşturarak ağaçların dondan etkilenmesini önlüyor.

"Sistem sensörlü, sıfır dereceyi bulduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor"

Turanlı, AA muhabirine, don olayının olduğu gün sistemin kesintisiz çalıştığını söyledi.

Kurulan don önleyici sistemin yüzde 50'sinin devlet tarafından hibe olarak karşılandığını belirten Turanlı, şöyle devam etti:

"Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok. Sistem sensörlü, sıfır dereceyi bulduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor. Yerdeki sıcak ve havadaki soğuk havayı karıştırarak arkaya doğru üfürüyor, yani ortamdaki havayı karıştırıyor. Bu da ortamı yaklaşık 3-4 derece sıcak ediyor."

Turanlı, zirai dona karşı her zaman tetikte olduklarını vurgulayarak, "Bu sistemi kurduk diye donla mücadelede eve gidip yatmıyoruz. Don takibini yapıyoruz. 3 gün boyunca pervanemiz çalıştı. Çok şükür bir sıkıntımız gözükmüyor." dedi.

Kahta Badem Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Sena Yıldırım da 12 Nisan'da ilçede zirai donun etkili olduğunu hatırlattı.

Yıldırım, "Üreticilerimizin bir kısmı don pervanesi kullandığından dolayı onların bahçeleri dondan etkilenmedi. Don pervanelerinin yaygınlaştırılması, çiftçiler tarafından kullanılması konusunda yetkililer tarafından bir adım atılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

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