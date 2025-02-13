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Yaşam

ABD'nin California eyaletinde büyük mavi balıkçıl kuşları görüntülendi

ABD'nin California eyaletinde Berryessa Gölü yakınlarında büyük mavi balıkçıl kuşları görüntülendi.

13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
ABD'nin California eyaletinde büyük mavi balıkçıl kuşları görüntülendi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

California

ABD'nin California eyaletinde bulunan Berryessa Gölü yakınlarındaki Putah Deresi, farklı canlı türlerine ev sahipliği yapıyor. Gölde yaşayan canlılar arasında büyük mavi balıkçıl da yer alıyor.

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