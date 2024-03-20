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Yaşam

ABD'liler Kovid-19 salgınında tanıştıkları taharet musluğundan memnun

ABD'de Kovid-19 salgını döneminde yaşanan tuvalet kağıdı kıtlığı nedeniyle kullanılmaya başlanan taharet musluğu, insanların hayatlarında kalıcı oldu.

Nuri Aydın  | 20.03.2024 - Güncelleme : 20.03.2024
ABD'liler Kovid-19 salgınında tanıştıkları taharet musluğundan memnun

İstanbul

The Washington Post gazetesinin haberine göre, Kovid-19 salgını sırasında ABD'de çok sayıda insanın tanıştığı taharet musluğu, tuvalet kağıdı tüketimini azaltması, pratikliği ve hijyenik olması nedeniyle ülke genelinde yaygınlaşmaya başladı.

Taharet musluğu kullanan kişiler, bu deneyimlerinden çok memnun olurken banyo aksesuarları sektöründe musluk, önemli bir yer edinmeye başladı.

Banyo aksesuarlarının satıldığı BidetKing.com'un kurucusu James Lin, ürüne yönelik artan ilgiye dair "ABD'de sektör bir anda patladı, tüm ürünlerimiz tükendi. Daha fazla almak için büyük bir mücadele vardı." ifadelerini kullandı.

Salt Lake City'de yaşayan Rosanne Orgill, tuvalet kağıdı bulmanın zorlaştığı 2020 baharında tuvaletleri için üç taharet musluğu satın aldıklarını belirterek "Artık onları çok seviyorum. İnsanların onlar olmadan nasıl hayatta kaldıklarını bilmiyorum." dedi.

Ryan Deitsch de tuvalet kağıdının tükenme tehlikesi karşısında alternatifler düşünmek zorunda hissettiği dönemler yaşadığını, Florida'da büyürken kasırga sezonunda tuvalet kağıdı kıtlığının stresini yaşadıklarını ve ailesinin stok yaptığını anlatarak salgın sonrası kullanmaya başladığı taharet musluğunun "mutlak hayranı" olduğunu dile getirdi.

Deitsch, taharet musluğunun tuvalet kağıdı kullanımını azalttığı, mali tasarruf sağladığı, çevreci olması ve daha temiz hissettirmesi dolayısıyla kiracı olarak ev tercihlerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

Keşke Müslüman arkadaşlarımı daha önce dinleseydim

Arlington'dan Sydney Cano ise Kovid-19 salgını öncesinde bile özellikle Müslüman arkadaşlarının bu musluğu tavsiye ettiğine işaret ederek "Keşke onları daha önce dinleseydim." diye konuştu.

Seyahatlerinde bile yanında taharet musluğu taşıdığını söyleyen Cano,"Abartmıyorum, hayatım kelimenin tam anlamıyla değişti. Artık o olmadan yaşayamam. Gerçekçi olmak gerekirse hayatımın geri kalanında onu kullanmadan asla geçirmeyeceğim." dedi.

ABD, taharet musluğu kullanımında diğer ülkelerin gerisinde

Tuvalet kağıdı kullanımında ilk sırada yer alan ABD, taharet musluğu yaygınlaşmaya başlasa da hala bu aparatın kullanımında diğer ülkelerin hayli gerisinde bulunuyor.

Ülkede yapılan bir ankete göre, yalnızca ABD'lilerin yüzde 6'sının evinde taharet musluğu bulunurken yüzde 41'i taharet musluğunun kullanımına sıcak bakıyor.

Japonya'da bu oranın yaklaşık yüzde 80'lerde olduğu, İtalya'da 1975'te her evde taharet musluğu bulunmasını zorunlu kılan bir yasa çıkarıldığı belirtiliyor.

ABD'liler Kovid-19 öncesi taharet musluğunu gereksiz görüyordu

BidetKing.com'um kurucusu Lin, Kovid-19 öncesi Facebook'taki reklamlarına halkın "Aman Tanrım, bu çok garip", "Neden biri bunu yapmak istesin ki?" gibi yorumlar yapmasına karşın artık bu tür yorumların azaldığını söyledi.

Lin, taharet musluğu kullanıcılarının çevrelerine de bunu tavsiye ettiğine ve bunun neticesinde ABD'de oteller ve dinlenme tesislerinde de taharet musluğu kullanımının arttığına işaret etti.

Ayrıca pazar araştırmacıları, ABD'de taharet musluğu hediye etmenin yaygın bir davranış haline geldiğini ifade ediyor.

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