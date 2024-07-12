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Yaşam

9 yaşında tırmanış yapan Fatma, Ağrı Dağı'nda zirve hedefliyor

Babasıyla tırmanışlar yapan 9 yaşındaki Fatma Mina Erol, bu yıl Ağrı Dağı zirvesinde Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

Bülent Mavzer  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
9 yaşında tırmanış yapan Fatma, Ağrı Dağı'nda zirve hedefliyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Kentte yaşayan ve boş zamanlarını beden eğitimi öğretmeni olan babasıyla geçiren Fatma, geçen yıl zirve tırmanışları yapmaya başladı.

Bölgede bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı çok sayıda dağa tırmanan küçük dağcı, bu yılki "Ağrı Dağı'nda zirve" hayaliyle tırmanışlar yapıyor.

Kondisyon için Ağrı Dağı'nın 3 bin 200 rakımına çıktı

Kondisyon kazanmak için babasıyla Ağrı Dağı'nın kuzeydoğu yamacındaki 3 bin 200 rakımına çıkan Fatma, 5 bin 137 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin zirve noktası olan bu dağda Türk bayrağını dalgalandırmayı amaçlıyor.

Fatma Mina Erol AA muhabirine, geçen yıl babasının Babalar Günü'nü kutlamak için dağa çıktığını söyledi.

Daha sonra dağcılığın kendisi için bir tutkuya dönüştüğünü ifade eden Fatma, "Bundan sonra babamın yapacağı bütün etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Bugün 3 bin 200 rakımlı Ağrı Dağı'nın kuzey yamacına çıktım, hedefim Ağrı Dağı'nda zirve yapmaktır." dedi. 

"Geleceğin dağcısı olarak Türk sporuna kazandıracağım"

Beden eğitimi öğretmeni olan baba Buminhan Erol da kızının Babalar Günü'nde başladığı sporu daha da geliştirerek yüksek irtifalı faaliyetlerle sürdürdüğünü anlattı.

Her hafta farklı dağda etkinlik yaptıklarını belirten Erol, "Kızım yaşıtlarına göre çok güzel performans sergiliyor. Fatma'ya lisans çıkaracağım, geleceğin dağcısı olarak Türk sporuna kazandıracağım. Kızım 9 yaşında, bu yılki hedefimiz Ağrı Dağı'na zirve yapmak. İnşallah, baba-kız Ağrı Dağ zirvesinde Türk bayrağını dalgalandıracağız. Bütün gençlere dağcılık sporu yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

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