19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı su altında kutlandı
Muğla ve Antalya'da dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.
Muğla
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.
Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ile Berkay Çetin, su altında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.
Dalgıçlar ayrıca Türk bayraklarıyla temsili "tören geçişi" yaptı.
Antalya
Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, 1968 yılında bir fırtına sırasında Kaş açıklarında batan Yunan yük gemisi Dimitris’in batığına dalış yaptı.
Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA
Dalışseverler, dalış sırasında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.