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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Samsun Atletizm Sahası’nda kutlama töreni düzenleniyor.
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Yaşam

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı su altında kutlandı

Muğla ve Antalya'da dalgıçlar, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı deniz dibinde Türk bayrakları açarak kutladı.

Ali Rıza Akkır  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı su altında kutlandı

Muğla

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış merkezindeki dalgıçlar, Sarıyarlar Koyu açıklarında 5 metreye dalış yaptı.

Önder Diktaş, Alperen Beyaz, Barış Safran ile Berkay Çetin, su altında "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Dalgıçlar ayrıca Türk bayraklarıyla temsili "tören geçişi" yaptı.

Antalya

Antalya’nın Kaş ilçesinde dalışseverler, 1968 yılında bir fırtına sırasında Kaş açıklarında batan Yunan yük gemisi Dimitris’in batığına dalış yaptı.


Fotoğraf: Tahsin Ceylan/AA

Dalışseverler, dalış sırasında Atatürk posteri ve Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

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