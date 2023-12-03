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Yaşam

Depremzede gelin ve görümce hem ağızları tatlandırıyor hem gelir elde ediyor

Hatay'da 6 Şubat depremlerinin ardından aynı evde yaşamaya başlayan gelin ve görümce, yaptıkları tatlıları satarak aile ekonomisine destek veriyor.

Mehmet Bayrak, Mahmut Tuncay  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Depremzede gelin ve görümce hem ağızları tatlandırıyor hem gelir elde ediyor

Hatay

Merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki evi depremlerde ağır hasar gören Sermin Yardımcıoğlu, Altınözü ilçesi Karsu Mahallesi'ndeki babaevine yerleşti.

Burada yengesi Fadime Yardımcıoğlu ile aile ekonomisine katkı sağlamak için harekete geçen Yardımcıoğlu, halka tatlısı yapmaya karar verdi.

Evde yaklaşık bir ay deneme yaparak tatlı yapmayı öğrenmelerinin ardından Sermin ve Fadime Yardımcıoğlu, ailelerine ait pikapla işe başladı.

Altınözü ilçe merkezinde konuşlandırdıkları pikabın arkasını tezgaha çeviren gelin ve görümce, burada tatlı yaparak hem damakları tatlandırıyor hem de hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sermin Yardımcıoğlu, AA muhabirine, daha önce tatlıcılık yapmamalarına rağmen ev ekonomisi için çalışmaya başladıklarını anlattı.

İşin inceliklerini öğrenebilmek ve müşterilerine en iyi tatlıyı sunabilmek için çok sayıda deneme yaptıklarını dile getiren Yardımcıoğlu, "Bir ay evde çalıştık, tarifler bulduk, denedik. Bir ayın sonunda ise kardeşime ait pikabı kendi ellerimizle hazırlayarak bu işe koyulduk." dedi.

Yardımcıoğlu, pikapta tatlı yapmaya başlamalarının ardından müşterilerinin de her geçen gün arttığını söyledi.

Çevrelerinden olumlu mesajlar aldıklarını anlatan Yardımcıoğlu, "Müşterilerimiz bizi tebrik ediyor. Önceleri biraz şaşırıyorlardı, alışık olunmadığı için olumsuz gibi baktılar. Daha sonra insanlar başardığımızı gördüler. Herkes olumlu tepki gösteriyor." diye konuştu.

Fadime Yardımcıoğlu da görümcesiyle geçtiği tezgah başında çalışmaktan büyük keyif aldığını anlattı.

Yöresel lezzetler üzerine restoran açmak istediğini ifade eden Yardımcıoğlu, tatlı yaparak aile ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra bu hedefini de gerçekleştirmek için çalıştığını söyledi.

Yardımcıoğlu, insanların tatlılarının lezzeti ve işletmelerinin temizliği dolayısıyla kendilerini tercih ettiğini kaydetti.

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