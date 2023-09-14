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Yaşam, Türkİye'nin Otomobili

Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.09.2023 - Güncelleme : 14.09.2023
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı

Ankara

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.

"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.

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