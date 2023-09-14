Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı
Başkentte polis tarafından devriye görevi için kullanılan araçlara yerli otomobil Togg da eklendi.
Ankara
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunuslar) ekipleri, Kızılay'da devriye ve denetim görevleri için Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanmaya başladı.
Ankara'da Yunuslar yerli otomobil Togg'la devriye görevine başladı https://t.co/BAzMTbOCjZ pic.twitter.com/a26oFX1tmg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 14, 2023
"06 A 00006" plakalı siyah renkteki yerli aracın üzerinde yunus polisi amblemi yer alıyor.
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