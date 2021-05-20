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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TBMM'de gazetecilere açıklamalarda bulundu. -VTR-
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Türkiye

Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 20.05.2021
Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."

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