Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Her nerede olursa olsun teröre geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi."
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Her nerede olursa olsun teröre geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 20, 2021
Kahraman Komandolarımız, Tel Rıfat’tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristlerin havan, havan mevzi ve barınağı da imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/7q3WEQxe61