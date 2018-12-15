'Yüksek mahkemelerin insan haklarının korunmasında hayati rolü var'

Fotoğraf: AA/Muhammed Enes Yıldırım

İSTANBUL

Anayasa Mahkemesi ev sahipliğinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı, sona erdi.

İİT Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı'nın açılışı dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile 48 üye ve gözlemci ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı.

Konferans kapsamında dün Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Prof. Dr. Engin Yıldırım'ın başkanlığında "Anayasa Yargısı Pratiğinde İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü", Anayasa Mahkemesi Üyesi Hasan Tahsin Gökcan'ın başkanlığında "Yüksek Yargıda İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğünün Korunması" oturumları, bugün de Anayasa Mahkemesi Üyesi Kadir Özkaya'nın başkanlığında "Küresel ve Yerel Dinamiklerin İnsan Haklarını ve Hukukun Üstünlüğünü Korumadaki Etkisi" oturumları gerçekleştirildi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, konferansın kapanış konuşmasını yaptı. Konuşma, basına kapalı gerçekleşti.

Konferans, İstanbul Deklarasyonu'nun kabul edilmesinin ardından sona erdi.

İstanbul Deklarasyonu

İslam İşbirliği Teşkilatına Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri temsilcilerinin, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve evrensel hukuk ilkelerine bağlılığı bildirilen deklarasyonda, şöyle denildi:

"İnsan haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünya devletlerini bütün bireylerin insan haklarının sağlanması için gereken adımları atmaya çağırıyoruz. Yabancı düşmanlığı, İslamofobik davranışlar ve tüm terörist faaliyetlerden derin endişe duyuyoruz. Bu davranış ve uygulamaların insanlık onurunu, bütün inanç ve dinlerin barış içinde bir arada yaşamasını temin eden ortama zarar verdiğini belirtiyoruz. Konferansta yapılan çok değerli sunumlar ve yorumlar ışığında hukukun üstünlüğü ve insan haklarının adil bir hukuk düzeninin temel taşları olduğunu vurguluyoruz. Anayasa ve yüksek mahkemelerin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün korunmasında ve uygulanmasında hayati bir rolü olduğunun altını çiziyoruz. Bu mahkemelerin ulusal, bölgesel ve uluslararası planda insan haklarının uygulama ve teorisinin geliştirilmesi için daha fazla rol alması gerektiğine dikkati çekiyoruz."

Deklarasyonda, İİT'ye üye ülkelerin anayasa ve yüksek mahkemeleri arasında bir yargısal forumun oluşturulması, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması ve daha fazla işbirliği sağlanmasının öneminin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Anayasa ve yüksek mahkemelerin başkanları ve temsilcileri olarak daha fazla iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirterek, gereken şu somut adımları atmak için prensipte anlaştığımızı bildiriyoruz: İnsan hakları ve hukukun üstünlüğüyle ilgili ortak konuları tartışmak üzere tematik konferanslar düzenlenmesi. Türkiye, Endonezya, Cezayir, Pakistan ve Gambiya anayasa ve yüksek mahkemelerinden oluşan bir çalışma grubu kurulması. Bu çalışma gruplarının iş birliğinin geliştirilmesi için neler yapabileceğine ilişkin bir rapor hazırlaması ve ilgili mahkemelere sunması. Gelecek konferansın 2020'de Endonezya yüksek mahkemesinin ev sahipliğinde yapılması."