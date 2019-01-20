Yük taşımakta kullanılan katırlar dağcıların yoldaşı oldu

Dünyanın dört bir yanından Doğu Anadolu'ya gelen doğa sporcuları, Türkiye'deki dağlarda hizmet veren katırcılar sayesinde en zorlu zirvelere ulaşıp kamp kuruyor.

Fotoğraf: AA/Bülent Mavzer

IĞDIR - HÜSEYİN YILDIZ

Dünyanın dört bir yanından gelerek Doğu Anadolu'daki dağlara tırmanan dağcılara "katırcılar" eşlik ediyor.

Son zamanlarda daha çok ilgi gören dağcılık sporunda, teknolojik imkanların yanı sıra eski yöntemlerden de faydalanılıyor.

Geçmişte yük taşımak için kullanılan katırlar, günümüzde kamp kurularak yapılacak dağ tırmanışlarında sporcuların en büyük yardımcısı haline geliyor.

Her yüksek dağın bulunduğu bölgede adeta bir iş imkanı haline gelen katırcılık, birçok yöre sakini için ekmek kapısı haline geliyor.

Türkiye'de çoğunlukla Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan katırcılar, dağcıların yüklerini kamp alanlarına çıkararak günler süren tırmanışların yükünü azaltıyor.

Dünyanın en yüksek zirvelerinin bulunduğu Nepal'deki şerpaların üstlendiği görev, Türkiye'de ise katırcılar tarafından üstleniliyor.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (AKUD) Başkanı Ümit Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, katırcıların yüksek dağların olmazsa olmazları olduğunu söyledi.

Dağlarda katırcılık yapan yöre sakinlerinin hem dağcıların yükünü taşıdığını hem de gruplara rehberlik yaptıklarını aktaran Sönmez, "Dağcılık kamp yükünü de içeren bir spor, bu kamp yükünü taşımak için biz de katırlardan faydalanıyoruz. Katırlar bu tırmanışın bir parçası. Yüksek dağlarda bizim o yükleri taşıma sansımız yok." dedi.

Tırmanışlarda taşınan yükün 30 kilograma kadar ulaştığını ve bu yükün günlerce taşınamayacağını belirten Sönmez, "Bu noktada katırcılardan ve katırlardan faydalanıyoruz. Dağcılığın olmazsa olmazı hem katırlar hem de katırcılar, hepsi bizim dostlarımız, arkadaşlarımız. Onlarla birlikte tırmanış yapıyoruz. Hem katırlardan hem de onların alana hakim olmalarından dolayı bilgilerinden faydalanıyoruz. Her yüksek dağda böyle ekiplerin olması gerekiyor." diye konuştu.

"Katırlar olmasa dağcılık biraz daha zor olur"

Ağrı bölgesinde katırcılık yapan İbrahim Saltik, dağcıların yemek malzemelerinden yiyeceklerine kadar neredeyse her şeyi taşıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Dağcıların yüklerini kamp alanlarına götürüyoruz, ayrıca rehberlik de yapıyoruz. Turistlerin çantası, tüpü, yiyeceği ne varsa götürüyoruz. Bir kamp alanına götürüyoruz, gece orada kalıyorlar sabah yükleri tekrar alıp diğer kamp alanına götürüyoruz. Bu katırlar olmasa dağcılık biraz daha zor olur."

Ahmet Saltik ise katırcılık yaparak ekmek parası kazandıklarını ve bu sayede bölgedeki doğa sporcularına da yardımcı olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Yaylalarımız buralarda, buralarda doğup büyüdük. Hem buraya gelen dağcıların, grupların ne tür ihtiyaçları varsa gideriyoruz. Ulaşım, rehberlik, yük taşıma işlerini yapıyoruz. Bölgedeki yüksek dağlara gelen tüm arkadaşların yükü, kamp malzemesi oluyor. Bizden istedikleri konuda bize ulaşıyorlar, katır istiyorlar, biz de ne kadar lazımsa temin ediyoruz. Bunun yanı sıra rehberlik ve başka ne lazımsa yardımcı oluyoruz."