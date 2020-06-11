Euro
7.73
Dolar
6.80
BIST 100
109,542.20
Altın
1,727.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını ifade etti.

Zuhal Demirci   | 11.06.2020
YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini ana vatanlarında geçirmek isteyen vatandaşlar için uygulanan 14 gün evde gözetim kuralının kalktığını bildirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında, sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler, normalleşme adımlarıyla kaldırılmaya başlandı.

Bu kapsamda her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden kara yoluyla Türkiye'ye gelen yurt dışındaki Türklerin kullandığı transit geçişler açılırken, vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapmaları için birtakım çalışmalar da hayata geçiriliyor.

"Memleket yoluna düşen vatandaşların yanında olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTB Başkanı Abdullah Eren, yaz aylarında memleket yoluna düşen vatandaşların Türkiye'ye geliş gidişlerindeki ihtiyaçlarını gidermek ve daha rahat seyahat etmelerini sağlamak için YTB tarafından başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl yine gerçekleştirileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş, bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda, '14 Gün Evde Gözetim Uygulaması' kalktı. Bu yıl da yaz izin döneminde YTB olarak Memleket Yolu'na düşen vatandaşlarımızın yanında olacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 bin 584'e yükseldi
Fenerbahçe'de Kovid-19 testleri negatif
'Sağlığınız için ıslanan maskenizi hemen değiştirin' uyarısı
Koronavirüs damarlara saldırarak ölüme yol açıyor
Türkiye'den Afganistan'a tıbbi yardım götüren uçak havalandı

Benzer haberler

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

YTB: Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlar için 14 gün gözetim uygulaması kalktı

Diyanet 2020 hac organizasyonu için Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor

Bakan Varank Kırıkkale'deki maske üretim tesisini ziyaret etti

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar
Otobüs bileti tavan fiyatında indirim hazırlığı

Otobüs bileti tavan fiyatında indirim hazırlığı
Türk polisi merhamet ve şefkatini Kovid-19 sürecinde bir kez daha gösterdi

Türk polisi merhamet ve şefkatini Kovid-19 sürecinde bir kez daha gösterdi