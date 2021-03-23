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YTB Başkanı Eren: Arakanlı Müslümanların durumu uluslararası kurumlar ve medya nezdinde dillendirilmeli

YTB Başkanı Eren, Anadolu Ajansı ile YTB iş birliğinde, Arakanlı Müslümanların seslerini dünyaya daha etkin duyurabilmesi için 29-31 Mart tarihlerinde "Rohingya (Arakanlı Müslümanlar) Online Medya Eğitim Programı"nın düzenleneceğini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 23.03.2021
YTB Başkanı Eren: Arakanlı Müslümanların durumu uluslararası kurumlar ve medya nezdinde dillendirilmeli

Ankara

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) ile YTB'nin medya eğitimleri alanındaki iş birliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

YTB'nin faaliyet alanlarından birinin de Türkiye'nin bazı ortak değerleri paylaştığı kardeş coğrafyalar ve akraba topluluklar olduğunu söyleyen Eren, "Bu minvalde Arakanlı Müslüman kardeşlerimiz de bizler için önem taşıyor. Maalesef Myanmar'da vatandaşlık hakları dahil olmak üzere en temel insani haklarından dahi mahrumlar. Bu meselenin uluslararası kurumlar ve medya nezdinde dillendirilmesi ve seslendirilmesi elzem." dedi.

Myanmar’ın dışında yaşayan çok sayıda Müslüman'dan oluşan Arakanlı Müslüman diasporasına dikkati çeken Eren, "İşte bu kardeşlerimizin seslerini dünyaya daha etkin duyurabilmesi ve diasporada bulunan sivil toplum kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunmak için "Rohingya Online Medya Eğitim Programı"nı hayata geçiriyoruz. 29-31 Mart tarihlerinde yapacağımız program çevrim içi olacak." ifadelerini kullandı.

Eren, Arakanlı Müslümanlara yönelik 2019 ve 2020 yıllarında da benzer eğitim programlarının düzenlendiğini ve başarılı sonuçlar elde edildiğini belirterek "Yine soydaş ve akraba topluluklardan gençlere yönelik düzenlediğimiz liderlik akademisi ve Gelecek Nesil Akademisi gibi programlarımıza da Arakanlı Müslüman gençler katılmıştı. Tüm katılımcılarımıza şimdiden başarılı bir eğitim süreci diliyorum." diye konuştu.

Rohingya Online Medya Eğitim Programı

YTB tarafından desteklenen Rohingya Online Medya Eğitim Programı, AA iş birliğinde video konferans yöntemiyle 29-31 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Çeşitli ülkelerden Arakanlı Müslüman halkın katılımına açık olacak programda multimedya ve internet gazeteciliği, yeni medya ve sosyal medya uygulamaları ve diaspora haberciliği eğitimleri verilecek.

İngilizce düzenlenecek programda dersler, alanında uzman medya çalışanları tarafından verilecek.

AA Haber Akademisi ve YTB iş birliğinde geçen yıl Asya Pasifik bölgesine dahil olan ülkelere yönelik çevrim içi eğitim programı düzenlenmişti. İngilizce yapılan iki farklı eğitime, 60 kişi kabul edilmişti.

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