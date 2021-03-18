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Yozgat Valiliğinden Çanakkale Zaferi anısına 'Kınalı Hasan' klibi

Yozgat Valiliği, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü anısına "Kınalı Hasan" klibi hazırlattı.

Ömer Ertuğrul   | 18.03.2021
Yozgat Valiliğinden Çanakkale Zaferi anısına 'Kınalı Hasan' klibi

Yozgat

Çanakkale Zaferi'nin simge kahramanlarından Yozgatlı Kınalı Hasan'ın hayatı, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan video klip ile canlandırıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri helikopter kazasında şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın doğup büyüdüğü Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyündeki evinde çekilen klipte, Kınalı Hasan'ın kahramanlık öyküsü anlatıldı.

Klipte, annesinin Kınalı Hasan'ı eline kına yakarak askere göndermesi ve oğlunun askerden gönderdiği mektuba, "Oğul, mektubunda elime ve saçıma niye kına yaktın demişsin. Komutanına de ki bizim buralarda iki şeye kına yakılır. İlki Allah yolunda kesilen kurbana, ikincisi de Allah yolunda cihat eden askere." cümleleriyle cevap vermesi de yer aldı.

Klip sosyal medyadan da yayınlandı.

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