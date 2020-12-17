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YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi asla kabul edilemez

YÖK Başkanı Saraç, "Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadeler kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 17.12.2020
YÖK Başkanı Saraç: Üniversitelerin zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi asla kabul edilemez

Ankara

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, "Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Üniversitesinin, bir öğretim üyesinin katıldığı televizyon programında üniversiteler hakkındaki sözleri nedeniyle işlem başlattığını hatırlattı. Akademisyenlerle ilgili disiplin işlemlerinin kanun gereği ancak üniversiteleri tarafından başlatılabilip yürütüldüğünü aktaran Saraç, şunları kaydetti:

"Sakarya Üniversitesindeki bir öğretim üyesinin katıldığı bir televizyon programında üniversitelerimiz hakkında sarf etmiş olduğu ve kamuoyunun haklı olarak büyük tepkisini çeken ifadelere dair üniversitesince işlem başlatılmıştır. Evlatlarımızın okuduğu üniversitelerimizin, zikretmeye bile hicap duyduğumuz mekanlara benzetilmesi ve çok çirkin ifadelerin kullanılması asla kabul edilemez. Bu vesile ile akademik ifade özgürlüğünün yanlış anlaşılmaması ve hocalarımızın milletimizin değerlerine ve hassas olduğu konulara ve kavramlara dair konuşurken son derece dikkatli olmaları gerektiğini belirtmek isteriz."

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