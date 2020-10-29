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Yerli uçak motoru AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, TEI tarafından geliştirilen yerli üretim uçak motoruna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Tolga Yanık   | 29.10.2020
Yerli uçak motoru AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek

İstanbul

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, TEI tarafından geliştirilen yerli üretim uçak motoruna ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "TEI'nin geliştirdiği milli tasarım, yerli üretim uçak motoru. Dünyada bu sınıfta açık ara en yüksek performans değerlerine sahip uçak motoru. Nasıl derseniz; test ettik, kıyasladık... AKINCI ve Bayraktar TB3'e güç verecek! Atı alan..." ifadelerini kullandı.

Test görüntülerinin bir ay öncesine ait olduğunu belirten Bayraktar, denenen motorun prototip değil, seri üretim motoru olduğunu kaydetti.

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