Euro
9.70
Dolar
8.09
BIST 100
1,409.19
Altın
1,736.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Kemal Karadağ,İsmet Karakaş   | 14.04.2021
Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre daire, FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Dairenin bozma kararını, Türk Ceza Kanunu'nun 220/7'nci maddesinde belirtilen indirimin uygulanmadığı gerekçesiyle aldığı öğrenildi.

Davanın geçmişi

Ilıcak ve Altan daha önce FETÖ'nün darbe çağrışımı davasında İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmış ve "darbeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi ise sanıkların eylemlerinin "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle hükmü bozmuştu.

Bunun üzerine yeniden yargılama yapan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Kasım 2019'da "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan Altan'a 10 yıl 6 ay, Ilıcak'a ise 8 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya yeniden Yargıtaya gelmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: Kovid-19 nedeniyle hastanede yatan ağır hastaların büyük kısmında diyabet var
Galatasaray'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kılıçdaroğlu: Sağlık çalışanları Kovid-19 önlemleri konusunda düşüncelerini ifade etmeli
İsveç ve Danimarka, Johnson and Johnson'ın aşısının kullanımını durdurdu

Benzer haberler

'Futbolda şike kumpası' davasında mütalaasını hazırlayan savcı, sanıklara rekor hapis cezaları istedi

'Futbolda şike kumpası' davasında mütalaasını hazırlayan savcı, sanıklara rekor hapis cezaları istedi

Yargıtay, FETÖ'ye yardımdan ceza alan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki kararı bozdu

FETÖ'nün ABD'deki en önemli gelir kaynağını hala sözleşmeli okullar oluşturuyor

Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı

Aydın'da, FETÖ'nün yeniden yapılanmasına ilişkin operasyonda gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı
Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarları yeniden hakim karşısında

Kapatılan Zaman gazetesinin bazı eski yazarları yeniden hakim karşısında
Yargıtay, amirine 'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulmadı

Yargıtay, amirine 'Günaydın dedim duymadınız mı?' diyen çalışanın iş akdinin feshini haklı bulmadı