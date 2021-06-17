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Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı

Yalova'da atık kabul gemisi, deniz süpürgeleri ve vidanjörle müsilaj (deniz salyası) temizleme çalışmaları devam etti.

Sıtkı Yıldız   | 17.06.2021
Yalova'da 9 günde 1478 metreküp müsilaj toplandı Fotoğraf: Erhan Erdoğan / AA

Yalova

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Marmara Denizi Koruma Eylem Planı" kapsamında süren çalışmalara Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Taşköprü Belediyesi ekipleri katılıyor.

Müsilaj temizliğinin 9'uncu gününde ekipler daha önce de yoğunluğun olduğu Taşköprü beldesi sahilinde çalıştı. Ekipler, deniz yüzeyinde geniş bir alana yayılan müsilajın hemen hemen tamamını topladı.

İl genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 1478 metreküp müsilaj denizden alındı.


Çalışmaların ilk gününden itibaren görev alan firmanın yetkilisi Rıfat Kaplan, gazetecilere yaptığı açıklamada, müsilajın Yalova sahillerinde görülmesiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün talimatıyla hemen göreve başladıklarını söyledi.

Kullandıkları atık toplama gemisinin 300 metreküp kapasiteli olduğunu belirten Kaplan, "Daha önce lisans alınmış bir gemi olduğu için hemen göreve başladık. Bugüne kadar 500-600 metreküp müsilajı sadece bu gemimizle topladık." dedi.

Kaplan, denizden alınan müsilajı çeşitli kurum ve kuruluşlara ait vidanjörler aracılığıyla bertaraf tesislerine gönderdiklerini ifade etti.

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