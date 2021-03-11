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Türkiye

Vefa Sosyal Destek Grupları salgın süresince 20 milyonun üzerinde kişiye ulaştı

Vefa Sosyal Destek Grupları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 20 milyon 750 bin 367 kişiye ulaşarak emekli maaşının çekilmesinden, gıda, ilaç ve hijyen malzemesi alınmasına kadar tüm ihtiyaçları karşıladı.

Sertaç Bulur   | 11.03.2021
Vefa Sosyal Destek Grupları salgın süresince 20 milyonun üzerinde kişiye ulaştı

Ankara

Kovid-19 salgının başlamasıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için valilikler ve kaymakamlar koordinesinde 22 Mart 2020'de Vefa Sosyal Destek Grupları oluşturuldu.

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli, öğretmen gibi kamu çalışanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllülerinden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları, emekli maaşının çekilmesinden gıda, ilaç ve hijyen malzemesi teminine kadar vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Grup üyesi gönüllüler, faaliyete başladıkları 22 Mart 2020'den beri 112, 155, 156 ve diğer numaralar üzerinden ihtiyaçlarını bildiren 20 milyon 750 bin 367 kişiye yardım eli uzattı.

144 bin 907 kişi görev yapıyor

Vefa Sosyal Destek Gruplarında halen 144 bin 907 kişi görev yapıyor.

İstanbul'da bu gruplara 700 sürücü kursunda görevli gönüllü eğitimciler de destek veriyor.

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