Euro
10.02
Dolar
8.30
BIST 100
1,401.22
Altın
1,770.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Valiliklere 'Seyahat İzin Belgesi' ile ilgili ek genelge

İçişleri Bakanlığı yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcuların şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazının yeterli olacağını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 30.04.2021
Valiliklere 'Seyahat İzin Belgesi' ile ilgili ek genelge

Ankara

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Seyahat İzin Belgesi" ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre, zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş milli sporcular, yöneticilerle hakem, gözlemci, temsilci gibi diğer görevlilerin her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak. Ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek.

Uçak, tren, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarıyla seyahatlerde toplu ulaşım faaliyetlerinde bulunan işletme veya firmalar bu hususa ilişkin kontrol yapacak.

Kimlik kartı ve görev belgesi düzenlenmiş kişilerin ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeden toplu ulaşım araçlarına kabulleri sağlanacak.

Kolluk kuvvetlerince yürütülecek denetim faaliyetlerinde şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevlilerinin şehirlerarası seyahatlerine izin verilecek ve seyahat izin belgesi istenmeyecek.

Bu esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri uyarınca il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararları ivedilikle alınacak.

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek ve mağduriyete neden olunmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 575 bin 199'a yükseldi
Bilim insanlarından DSÖ'ye 'Kovid-19'un hayvansal kökenlerinin ötesini araştırma' çağrısı
Sağlık Bakanı Koca: Sputnik V aşısının acil kullanımına onay verildi
BioNTech ve Pfizer, Kovid-19 aşısının AB'de 12-15 yaş aralığında kullanımı için EMA'ya başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı tedariğinde sıkıntı yaşamayacağız

Benzer haberler

Valiliklere 'Seyahat İzin Belgesi' ile ilgili ek genelge

Valiliklere 'Seyahat İzin Belgesi' ile ilgili ek genelge