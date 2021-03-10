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Türkiye

Uzlaştırmayla bugüne kadar 933 bin 612 dosya, tarafları hakim karşısına çıkmadan sonuçlandırıldı

Yargıda alternatif çözümlerden "uzlaştırma" kapsamında şüpheliler, sokak hayvanları için mama bağışlama, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklar için tablet bağışı yapma gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuldu.

Aybüke İnal Kamacı   | 10.03.2021
Uzlaştırmayla bugüne kadar 933 bin 612 dosya, tarafları hakim karşısına çıkmadan sonuçlandırıldı

Ankara

Adalet Bakanlığının "onarıcı adalet" anlayışıyla hayata geçirdiği uzlaştırmayla taraflar mahkemeye gitmeden el sıkışarak anlaşıyor.

Türkiye'de 1 Ocak 2017'den itibaren etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma kapsamında bugüne kadar 933 bin 612 dosyada uzlaşma sağlandı, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.

Şüpheli, mağdurun zararının karşılanmasının yanında, Sevgi Evleri, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış yapma, okul boyama, özür dileme, fidan dikme, kitap ve giysi yardımı yapma gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuluyor.

"Lütfen alkollü araç kullanmayın" broşürü dağıttı

Uzlaşma sağlanan dosyanın tarafları, bugüne kadar toplumsal barışa katkı sunan örnekler sergiledi.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca alkollü araç kullandığı için "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan hakkında soruşturma başlatılan bir şüpheli, müştekinin talebi üzerine, "Lütfen alkollü araç kullanmayın, trafik hayattır" yazılı 100 broşür dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

İzmir'de ise A.G. isimli bir kadın, kendisini tehdit eden ve hakarette bulunan şüpheli G.D. hakkındaki şikayetini, Selçuk Belediyesinin "Uzaktan Eğitime Erişim İmkanı Kısıtlı Olan Çocuklar İçin Tablet Bağışı Kampanyası"na bir adet tablet bağışlaması karşılığında geri alacağını söyledi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen uzlaştırmacının görüştüğü şüpheli, talebi kabul etti ve taraflar, uzaktan eğitim gören bir çocuğa tablet alınması karşılığında uzlaştı.

Sokak hayvanlarına mama aldı

Denizli'de de "hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, taraflar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine 250 liralık mama alma ve Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfına 250 lira bağış yapma karşılığında uzlaşma yoluna gitti.​​​​​​​

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