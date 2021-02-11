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Uygur Türkü küçük kıza İstanbul İl Göç İdaresi ve Zeytinburnu Kaymakamlığından destek

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Zeytinburnu Kaymakamlığı yetkilileri, Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu önündeki protestolara katılan Uygur Türkü küçük Muslime'yi ziyaret etti.

Halil Demir   | 11.02.2021
Uygur Türkü küçük kıza İstanbul İl Göç İdaresi ve Zeytinburnu Kaymakamlığından destek

İstanbul

Sarıyer’deki başkonsolosluk binası önündeki protestolara katılan Uygur Türkü Muslime, babasının ve kardeşinin Çin yönetimince alıkonulduğunu ve 4 yıldır kendilerini göremediğini söyleyerek, yaşadıkları mağduriyeti dile getirmiş, küçük kızın “Sizin insafınız yok mu? Babam ve kardeşim nerede” sözleri basında ve sosyal medyada geniş yer bulmuştu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve Zeytinburnu Kaymakamlığı yetkilileri, 2016’da annesi ve 3 kardeşiyle Türkiye’ye gelen Muslime’yi ziyaret ederek, ailenin ihtiyaçlarını sordu.

Anne Fatime ekonomik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını, Türkiye'nin kendilerine sahip çıktığını, Türkiye’deki durumlarından memnun olduklarını ve her zaman kendilerine büyük destek verildiğini söyledi.

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Uygur Türkü küçük kıza İstanbul İl Göç İdaresi ve Zeytinburnu Kaymakamlığından destek