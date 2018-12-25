Unutulmaya yüz tutmuş meslekler İŞKUR'la hayat buluyor

Gençlerin ilgi göstermediği, mesleği yaşatmaya devam edecek çırak bulunamadığı için "kaybolmaya yüz tutmuş" meslekler arasında gösterilen geleneksel zanaatlar, Türkiye İş Kurumunun başlattığı projeyle yeniden hayat buluyor.

Fotoğraf: AA/Doğancan Bingöl

MANİSA - Doğancan Bingöl

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İŞKUR ile İlçe Halk Eğitim Merkezinin iş birliği ile başlatılan projede, unutulmaya yüz tutmuş mesleklerin yeniden eski günlerine dönmesi için çalışma başlatıldı. Proje kapsamında halk eğitim merkezindeki bir aylık eğitime katılan çıraklar, bakırcılık, iğne oyası, çeyiz ürünleri, yöresel kadın giysileri, kilimcilik alanında ustalardan eğitim alıyor.

Eğitimlerin ardından mesleğin son ustalarının yanında çalışmaya başlayan çıraklar, 35 lira yevmiye alıyor. Hem mesleği öğrenen hem de para kazanan çıraklar, kaybolmaya yüz tutan mesleklerin yeni temsilcileri oluyor.

"Başvurulan mesleklere verilen değerin kanıtı"

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, projeyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, unutulmaya yüz tutmuş meslekleri yaşatmak için ellerinden geleni yaptıklarını, çeşitli teşvikler ve eğitim programları düzenlediklerini söyledi.

Söz konusu zanaatları yeniden canlandırmak için 100 günlük eylem planı ortaya koyduklarını aktaran Uzunkaya, "Biz 100 günlük eylem planımızda 2 bin katılımcı hedeflemiştik. Şimdi bu hedefin 1,5 katı bir talep geldi. Böylece 3 bin 500 kişilik bir sayıya ulaştık. Bu halkımızın bu mesleklere ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır." dedi.

Teşvikler devam edecek

Her ilin kendine özgü mesleği ve el sanatı olduğuna işaret eden Uzunkaya, il milli eğitim müdürlüklerinin, halk eğitim merkezlerinin, esnaf ve sanatkarların İŞKUR ile yapacağı iş birliği ile bu mesleklerin kaybolmayacağını aksine eski popülerliğine erişeceğine inandığını ifade etti.

Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Atalardan kalma meslekleri eski popülerliğine getirmek için çabalıyoruz. Bu meslekler için Türkiye'nin her ilinde anlaşılması, tanıtılması ve yaşatılmasına yönelik önderlik çalışmalarımız devam ediyor. Biz bu milletin hiçbir değerinin ve gayretinin ıskalanmaması gerektiğini ve bu değerlere sahip çıkılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu kapsamda teşviklerimiz devam edecek."

Manisa İŞKUR Müdürü Eşref Aslan da Saruhanlı ilçesinde 742 katılımcı ile projeye başladıklarını, teknolojiye yenik düşen bazı el becerilerine yeniden hayat verdiklerini dile getirerek, "Bizim amacımız bu unutulan meslekleri yeniden canlandırarak yaşatmak. Böylece annelerimizin, babalarımızın ve teyzelerimizin emeklerini gelecek nesillere aktarabiliriz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Aylin Armağan, endüstrinin gelişmesiyle seri üretilebilen el nakışlarının, yeni ustalarla yeniden kıymet göreceğine inandığını anlatarak, "Hem ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz hem de el sanatları konusunda kendimizi geliştiriyoruz. Bu meslekler neredeyse unutulmuştu. Ben bu kurs başlayana kadar elime iğne iplik almamıştım. Annem görünce çok şaşırıyor ama ben mutluyum." ifadelerini kullandı.