Euro
7.87
Dolar
6.85
BIST 100
118,042.00
Altın
1,835.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Osman Akça,Durmuş Genç   | 21.07.2020
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Fotoğraf: Osman Akça / AA

Muğla

Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlı alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan ve jandarmada cinayeti itiraf eden C.M.A'nın işlemleri tamamlandı.

Jandarma ekiplerince sağlık kontrolü için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen zanlı daha sonra Muğla Adliyesine götürüldü.

Zanlı, burada jandarma ve polis ekipleri tarafından alınan yoğun güvenlik önlemleri altında adliye binasına sokuldu.

Olay

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz'da Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezine gitmek için evinden ayrılmış, aynı gün ablası Sibel Gültekin ile telefonla görüştükten sonra bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Ailesi, genç kız için Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunmuştu. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nepal'de sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
Şanlıurfa'da 191 ev karantinaya alındı
İspanya'da Kovid-19'da son 24 saatte 529 yeni vaka tespit edildi
ABD iki Çinli hackerı Kovid-19 aşısı üzerine çalışan şirketleri hedef almakla suçladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 35 bin 73'e yükseldi

Benzer haberler

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

TBMM Başkanı Şentop: Kadınlara uygulanan her türlü şiddet ve istismara en ağır cezalar verilmeli

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin'in öldürülmesi davasına müdahil olacak

Muğla'da kayıp üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu

Muğla'da kayıp üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu