Euro
6.13
Dolar
5.47
BIST 100
99,208.49
Altın
1,506.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret etti.

Handan Güneş   | 08.08.2019
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

İstanbul

Baykar Savunma'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Baykar Milli SİHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge tesisini ziyaret ettiği bildirildi. 

Paylaşımda, Zelenskiy'ye, Baykar tarafından Türkiye ve Ukrayna arasındaki birbirini tamamlayıcı teknolojik iş birliklerinin anlatıldığı bilgisi verildi.

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda da tesisi, Zelenskiy'nin yanı sıra Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de ziyaret ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya’daki askeri müdahale girişimi ve siyasi sorunlar
Hindistan’ın yeni dış politika stratejisi ve Keşmir krizi
Sudan'da kırılgan uzlaşma ve riskler
ABD'nin Zarif’e yaptırım kararı neyi hedefliyor?
BAE Yemen'den 'onurlu çıkış' peşinde

Benzer haberler

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Baykar tesisine ziyaret

'Türk iş dünyasına rekabet avantajı sağlayacak fırsatlar sunacağız'

Zelenskiy Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti

Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor

Türkiye'de yaşadığı için kendisini şanslı hissediyor
'Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum'

'Türk iş dünyasını Ukrayna'ya davet ediyorum'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerikalılarla birlikte bir harekat merkezi kurulmasının kararı verildi