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Bakan Gül konuşuyor Bartın'da batan yük gemisi su altı kamerasıyla görüntülendi
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TUSAŞ'ın ürettiği menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Merve Özlem Çakır   | 24.02.2021
TUSAŞ'ın ürettiği menzili artırılmış 2 ANKA SİHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketiyle yapılan paylaşımda, söz konusu ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." ifadesine yer verildi.

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