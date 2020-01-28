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Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'e Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliği

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs'e belgesi Akademi Başkanı Gulam Ali Haddad Adil tarafından takdim edildi.

Ahmet Dursun   | 28.01.2020
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'e Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi şeref üyeliği Fotoğraf: Ahmet Dursun/AA

Ankara

İran'da merkezi başkent Tahran'da bulunan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi, bu alana sunduğu katkılardan dolayı Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs'ü şeref üyeliğine seçti.

Akademi üyelerince oy birliğiyle seçilen Büyükelçi Örs'ün belgesi, Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi Başkanı Gulam Ali Haddad Adil tarafından takdim edildi.

İran Kültür İnkılabı Yüksek Konseyi çatısı altında bilimsel, kültürel ve sanatsal alanlarda faaliyet gösteren dört akademiden biri olan Fars Dili ve Edebiyatı Akademisi, Fars dili ve edebiyatı alanında temayüz etmiş yabancı akademisyenlere şeref üyeliği verebiliyor.

Akademik hayatına 1990'da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi (DTCF) Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalında başlayan Prof. Dr. Örs, bu alanda birçok esere imza attı.

Akademik hayatı boyunca çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi yöneten Derya Örs, şarkiyat ve sosyal bilimler alanında yayın yapan ulusal ve uluslararası akademik dergilerde hakemlik ve yayın kurulu üyeliğinde bulundu.

Örs, 2011'de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinde kurucu dekan olarak görev yaptı.

2012'de Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı görevine atanan Örs, 2019'a kadar bu görevini sürdürdü.

Örs, 15 Ocak 2019 tarihinde Tahran Büyükelçisi olarak atandı.

Azerbaycan-Türkiye dostluğunun gelişmesine katkıları nedeniyle 2016 yılında Azerbaycan Milli İlimler Akademisi tarafından fahri doktora unvanı verilen Prof. Dr. Örs, 2018'de de Türk dünyasına yaptığı üstün hizmetlerden dolayı Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 25. Yıl Madalyası’na layık görüldü.

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