Euro
7.57
Dolar
6.77
BIST 100
107,770.90
Altın
1,739.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Genel Kurulu 16 Nisan'da verilen aranın ardından yeniden toplanıyor
logo
Türkiye

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

TOGG tarafından Bursa'nın Gemlik ilçesinde üretimi yapılacak olan Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika projesinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu olumlu şekilde tamamlandı.

Abdulselam Durdak   | 02.06.2020
Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

İstanbul

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen Türkiye'nin Otomobili yatırımı Bursa'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunu olumlu olarak aldı.

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, "Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi hakkında ÇED Yönetmeliği'nin 14. maddesi gereğince bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Eğer kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz'
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 155 bini aştı
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 testleri negatif çıktı
İran'da normalleşme Kovid-19 vakalarını arttırdı
Rize'ye gelen çay üreticilerden 22 kişinin test sonucu pozitif çıktı

Benzer haberler

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

Türkiye'nin Otomobili'nin fabrikası 'ÇED olumlu' raporunu aldı

Klasik otomobiller 'yeni normal hayat'ta düğünlere hazır

Otomotiv pazarı ocak-mayıs döneminde yüzde 20,1 arttı

Honda'dan 'taşıt kredisi' değerlendirmesi

Honda'dan 'taşıt kredisi' değerlendirmesi
Klasik otomobil merakı 'tamirci' yaptı

Klasik otomobil merakı 'tamirci' yaptı
Türk otomotivi Kovid-19 sürecini fırsata çevirebilir

Türk otomotivi Kovid-19 sürecini fırsata çevirebilir