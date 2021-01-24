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Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, korsan saldırısına uğrayan geminin mürettebatıyla görüştü

Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli Türk konteyner gemisinin mürettebatıyla görüştü.

Ahmet Emin Dönmez   | 24.01.2021
Türkiye'nin Librevil Büyükelçisi Kaygısız, korsan saldırısına uğrayan geminin mürettebatıyla görüştü

Ankara

Büyükelçi Kaygısız Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Gabon'un Gentil Limanı'na demirleyen geminin mürettebatıyla fotoğraf paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geminin saat 11.00'de Gentil Limanı'na demirlediğini duyurmuştu.

Büyükelçi Kaygısız, ilk olarak saldırıda hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklu gemi görevlisinin cenazesinin nakil işlemlerini tamamlayacaklarını belirtmişti.

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı.

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

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