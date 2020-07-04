Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi 'Atmaca' hedefini başarıyla vurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca"nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.
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Atmacamız bu sefer uzun uçtu 🚀🇹🇷— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 4, 2020
200+ km mesafedeki hedefi başarıyla vurarak fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren #ATMACA seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor.@roketsan#İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/BLp4urqAdz