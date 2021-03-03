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Türkiye

Türkiye'den Güney Sudan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Sudan'da 10 kişinin ölümüne sebep olan uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Behlül Çetinkaya   | 03.03.2021
Türkiye'den Güney Sudan'daki uçak kazasıyla ilgili taziye mesajı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Güney Sudan'da Jonglei eyaletindeki Pieri kasabasından Yuai ve Juba'ya hareket eden bir yolcu uçağının dün kalkıştan bir süre sonra düştüğünü ve uçakta bulunan 10 kişinin yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendik." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Güney Sudan halkı ile hükümetine başsağlığı dilekleri iletildi. ​​​​​​​

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