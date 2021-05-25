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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip   | 25.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u kabul edecek.

Ankara/13.30/17.30

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu'na katılacak.

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sempozyumda konuşma yapacak.

(Ankara/13.30/15.00)

3- CHP, HDP ve MHP'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Hakimler ve Savcılar Kurulunun 7 üyesi için seçim yapılacak.

- Adalet Komisyonunda, İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/15.00/15.30)

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Nuh'un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı etkinliğine katılacak.

(Ankara/10.00)

6- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 yıl (532 gün) ve 7 yıl (2 bin 366 gün) vadeli devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Sebastian Duda, Feriköy'deki Latin Katolik Mezarlığı, Fener Rum Patrikhanesi ve Polonezköy'e ziyarette bulunacak.

(İstanbul/10.00/11.30/13.00)

- Polonya Başbakan Yardımcısı Piotr Glinski, Adam Mickiewicz Müzesi'ne ziyaret gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.30)

10- ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu kapsamında İsrail ve Filistin'i ziyaret edecek.

(Tel Aviv/Ramallah)

11- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler izlenecek.

- Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Filistin'e ziyarette bulunacak.

(Ramallah)

12- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30)

15- 2021 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde kadınlar mücadelesi ilk hafta maçlarıyla İtalya'da başlayacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/13.00)

16- FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Belarus ile karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

17- CEV Avrupa Altın Ligi ve Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Voleybol Takımı, medya günü etkinliğinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(İstanbul/12.00)


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