Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek.
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izleyecek, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, Muş'ta ziyaretlerde bulunup sporcu ve gençlerle bir araya gelecek.
(Şırnak/11.00/13.30/Muş/15.30/17.30)
4- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin İstanbul-Ankara etabı sembolik startı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünden verilecek.
(İstanbul/12.30)
5- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.
(Antalya/18.30)
6- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.
(Gaziantep/15.00/17.00)
7- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.
(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)
8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçları yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında tek karşılaşma oynanacak.
9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.
(Budapeşte)
10- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak.
(Üsküp)
11- Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan'da sona erecek. Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.
(Porec)
12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monaco Grand Prix'si yapılacak.
(Monaco/16.00)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.