Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Şermin Coşkun   | 23.05.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. 

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

3- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cudi Cup Tenis Turnuvası'nı izleyecek, Cizre Gençlik Merkezi'nin açılışına katılacak, Muş'ta ziyaretlerde bulunup sporcu ve gençlerle bir araya gelecek.

(Şırnak/11.00/13.30/Muş/15.30/17.30) 

4- Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından desteklenen Europa-Orient / Doğu-Batı Dostluk Rallisi'nin İstanbul-Ankara etabı sembolik startı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı'nın da katılımıyla Sultanahmet Meydanı'nda Alman Çeşmesi önünden verilecek.

(İstanbul/12.30) 

5- A Milli Futbol Takımı'nın 11 Haziran-11 Temmuz'da düzenlenecek 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) öncesi hazırlık kampı sürüyor.

(Antalya/18.30) 

6- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi mücadelesi üçüncülük ve final maçlarıyla sona erecek.

(Gaziantep/15.00/17.00) 

7- ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi 3. maçında Beşiktaş Icrypex, Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde Anadolu Efes'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçları yapılacak; Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanşında tek karşılaşma oynanacak.

9- Milli sporcuların da mücadele ettiği Avrupa Büyükler Yüzme Şampiyonası Macaristan'da sona erecek.

(Budapeşte)

10- Kuzey Makedonya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, grekoromen stilde müsabakalarla tamamlanacak.

(Üsküp)

11- Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan'da sona erecek. Erkek Kata Milli Takımı final, Kadın Kata Milli Takımı ise üçüncülük mücadelesine çıkacak.

(Porec)

12- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 5. yarışı Monaco Grand Prix'si yapılacak.

(Monaco/16.00)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 danışman heyeti, Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilebilme olasılığına dikkati çekti
Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu geçti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor

Benzer haberler

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi