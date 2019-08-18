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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

18.08.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

2- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasına Konyaspor-MKE Ankaragücü, Göztepe-Antalyaspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Kasımpaşa-Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

3- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftası Hatayspor-Altınordu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor, Altay-Ümraniyespor, Akhisarspor-Adanaspor müsabakalarıyla sürüyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

5- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sona erecek.

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