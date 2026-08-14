Palamut ve torik av sezonu küçük ölçekli balıkçılar için 15 Ağustos'ta başlayacak Bakan Yumaklı, palamut ve torik avcılığında, küçük ölçekli balıkçılar için sezonun erkene çekilerek, 15 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.