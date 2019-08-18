Euro
6.17
Dolar
5.58
BIST 100
95,734.17
Altın
1,511.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.

Eren Bozkurt   | 18.08.2019
Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana

Adana'da yaklaşık bir saat süren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte zorlandı, trafikte aksamalar meydana geldi. Suların biriktiği bölgelerde yayalar da yolun karşısına geçmekte güçlük çekti.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Suriye: Demografi, toponomi ve değişen sınırlar
Demokratlar Trump'a rakip belirlemekte zorlanıyor
Lübnan siyaseti yeni krizlerin eşiğinde
Çin'in Hong Kong açmazı
Hindistan'ın Keşmir kararı çözüm arayışlarına darbe

Benzer haberler

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da sağanak

Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı
Marmara'da sağanak bekleniyor

Marmara'da sağanak bekleniyor
Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı

Marmara'da kuvvetli sağanak uyarısı