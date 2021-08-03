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Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı İsmail Yılmaz, 7326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması İle bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun hakkında basın toplantısı düzenliyor.
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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

03.08.2021
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şabanözü ve Eldivan ile merkez ilçe esnafını ziyaret edecek.

(Çankırı/11.30-14.45) 

2- TÜİK, temmuz ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

4- Tunus'ta yaşanan darbe girişiminin ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Tunus) 

5- Antalya ve Muğla'daki orman yangınlarına ilişkin gelişmeler izleniyor. 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların mücadelelerini izleyecek.

(Tokyo) 

8- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na Japonya'da devam edilecek. Milli sporculardan, atletizmde 200 metre yarı finalinde Ramil Guliyev, sırıkla atlama finalinde Ersu Şaşma, boksta 60 kilo çeyrek finalinde Esra Yıldız, artistik cimnastik paralel bar finalinde Ferhat Arıcan, yelkende finn sınıfında Alican Kaynar madalya mücadelesi verecek.

(Tokyo/09.00-14.30)

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