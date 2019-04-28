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Türkiye

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

28.04.2019
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına katılacak.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu'nda düzenlenecek "İlim Yaymalılar Buluşması"na iştirak edecek.

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık edecek.

4- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağdat'taki resmi temasları kapsamında Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ile görüşecek, ortak basın toplantısı düzenleyecek, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ve Türkmen toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek.

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

6- Spor Toto Süper Lig'de 30. haftaya İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor-Akhisarspor, Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçlarıyla devam edilecek.

7- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta İstanbulspor-Birevim Elazığspor, Osmanlıspor-Ümraniyespor, Adana Demirspor-Boluspor, Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla sürecek.

8- TEB BNP Paribas İstanbul Cup uluslararası kadınlar tenis turnuvası Spor Toto Tennis Park'ta çiftler ve tekler final müsabakalarıyla sona erecek. Çiftler finalinde Timea Babos-Kristina Mladenovic ikilisi, Alexa Guarachi-Sabrina Santamaria ikilisinin karşısına çıkacak. Tekler finalinde Petra Martic ile Marketa Vondrousova karşılaşacak.

9- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. haftaya Darüşşafaka Tekfen-Fenerbahçe Beko, Afyon Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol karşılaşmalarıyla devam edilecek.

10- Voleybolda Efeler Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Arkas Spor ile Fenerbahçe, Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

11- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları yapılacak. Kadınlar Süper Lig'de ise 2018-2019 sezonu 2 maçla tamamlanacak.

12- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 33. hafta müsabakaları yapılacak.

13- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Azerbaycan Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

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