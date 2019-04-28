Osmanlı mimarisinin görkemli yapısı: İshak Paşa Sarayı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkat çekiyor.
Ağrı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkat çekiyor.
Saray, her mevsim ayrı bir güzellikle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.