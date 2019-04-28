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Osmanlı mimarisinin görkemli yapısı: İshak Paşa Sarayı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkat çekiyor.

28.04.2019
Osmanlı mimarisinin görkemli yapısı: İshak Paşa Sarayı

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkat çekiyor.

İshak Paşa Sarayı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en görkemli yapılarından biri olan İshak Paşa Sarayı, kartal yuvası görünümü, mimarisi ve tarihsel özelliğiyle dikkat çekiyor. Saray, her mevsim ayrı bir güzellikle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor. ( Ali Balıkçı - Anadolu Ajansı ) 

Saray, her mevsim ayrı bir güzellikle çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.

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